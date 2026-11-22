Aniden bastıran yağış kent merkezinde etkili oldu

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan sağanak uyarısının ardından Diyarbakır ve çevresinde yoğun yağış görüldü. Kısa sürede bastıran yağmur, günlük yaşamı etkiledi ve ani su birikintilerine yol açtı.

Vatandaşlar korunacak yer aradı:

Bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklar ve bina saçaklarına sığınarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı iş yerlerinin bodrum katları suyla dolarken, sokaklarda su tahliyesi için anlık önlemler alındı.

Yetkililer uyarıda bulundu:

İlgili kurumlar, vatandaşları sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, ani yağışlarda yüksek yerlerden uzak durulması ve su birikintilerine girilmemesi çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU