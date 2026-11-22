Samsun'da kampüs yolunda sonbaharın renk şöleni

Samsun’un Canik ilçesinde sonbaharın başlamasıyla birlikte ormanlık alanlar farklı renklere büründü. Gürgenyatak Mahallesi civarında, Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü’ne çıkan yolun kenarındaki ağaçlar sarı, turuncu ve kahverenginin çeşitli tonlarıyla dikkat çekiyor.

Ağaçlarda mevsim değişimi:

Yaprakların renk değiştirmesiyle oluşan örtü, bölgeye doğal bir tablo görünümü kazandırdı. Sonbaharın ılık günleriyle birlikte ağaçların yapraklarında görülen ton geçişleri, ziyaretçilere ve kampüs çevresinden geçenlere görsel zenginlik sunuyor. Sarı ve kahverengi tonları özellikle yol kenarında yoğun bir kontrast oluşturuyor.

Drone görüntüleri ve peyzaj etkisi:

Olaya geniş açı kazandıran dron çekimleri, ormanlık alanın geniş bir bölgeye yayılan renk değişimini gözler önüne serdi. Kampüs yolunun çevresinde toplu ve mozaik biçiminde birleşen renkler, bölgenin peyzaj değerini artırırken mevsimsel dönüşümün net bir kaydını sunuyor.

Sonbaharın etkisiyle ortaya çıkan bu manzaralar, yerel doğa dokusunu vurgularken fotoğraf ve görüntü kayıtlarına da zengin malzeme sağlıyor.

SAMSUN'UN CANİK İLÇESİNDE SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE ORMANLIK ALANLAR SARI, TURUNCU VE KAHVERENGİNİN TONLARINA BÜRÜNDÜ.