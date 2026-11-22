olayın gelişimi:

Muş'ta bir araya gelen Gerok Ekibi (Gezginler Ekibi), sonbaharın renkleri eşliğinde Kurtik Dağı'na doğru doğa yürüyüşü düzenledi. Grup, güzergâh boyunca yağışlı hava ile karşılaşırken yüksek kesimlerde karla kaplı alanlar üzerinden geçti ve bölgenin manzarasını keşfetti.

Yürüyüşün son bölümünde hava aniden değişti; ekip tipi ve kar fırtınasının etkisi altına girdi. Şiddetli rüzgâr ve yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve dönüş yolunu bulmak ile araçlara ulaşmak zorlaştı.

mücadele ve dönüş:

Zorlu hava koşullarına rağmen Gerok Ekibi üyeleri panik yapmadan birbirlerine destek oldu. Ekip, yön bulma ve güvenli hareket konusundaki deneyimiyle kendi imkânlarıyla araçlarına ulaşmayı başardı ve herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bölgeden ayrıldı.

Grupta yer alanların farklı mesleklerden olması, hazırlık ve iletişim açısından avantaj sağladı; bu sayede karşılaşılan güçlükler kontrollü biçimde yönetildi. Olay sırasında kurtarma veya müdahale gerektiren bir durum yaşanmadığı bildirildi.

ekipten alınan açıklama:

Gerok Ekibi gezi rehberi Tekin Güler, yaşananları şöyle aktardı: "Muşlu Gezginler olarak hafta sonunu değerlendirmek için Kurtik Dağı’na bir yürüyüş yapmak istedik. Zirveye doğru yürüyüş gerçekleştirdikten sonra kendimizi tipinin ortasında bulduk. Bu nedenle zaman zaman zor anlar yaşadık. Ancak tüm zorluklara rağmen bizim için gerçekten çok güzel ve unutulmaz bir deneyim oldu."

Yetkililer ve ekip, benzer yürüyüşlerde hava koşullarına göre hazırlıklı olunmasının önemine vurgu yaptı; özellikle yüksek kesimlerde ani hava değişimlerine karşı tedbiri elden bırakmamak gerektiği belirtildi.

MUŞ’TA DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKAN GEROK EKİBİ (GEZGİNLER EKİBİ), KURTİK DAĞI’NDA ETKİLİ OLAN TİPİ VE KAR FIRTINASINA YAKALANDI.