Arifiye'de 14 yaşındaki çocuğun ölümü: dedesi de tutuklandı

olayın gelişimi:

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde 24 Temmuz Cuma günü meydana gelen olayda, İstanbul'da ikamet eden Murat İmrağ (14) kardeşiyle birlikte aile dostlarının evine misafirliğe gitti. İddialara göre, İmrağ ile yanındaki Y.D.S. (15) odada bulunurken evden tek el silah sesi duyuldu. Odaya koşanlar, 14 yaşındaki çocuğu kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak başından vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede evden alınan silahın, emekli polis olan ve ruhsatlı silah sahibi olduğu belirtilen F.K.'ye ait olduğu tespit edildi. İlk değerlendirmelerde çocuğun silahla oynarken kendisini yaralamış olabileceği üzerinde durulsa da yapılan teknik incelemelerde atışın daha uzak mesafeden gerçekleştirildiği belirlendi.

soruşturmanın seyri:

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olay anında odada bulunan Y.D.S. (15) gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın derinleşmesi üzerine ruhsatlı silahın sahibi F.K. de gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

dedenin tutuklanma gerekçesi ve adli süreç:

Savcılık ve mahkeme kararına göre F.K.'nin delillere ve dijital raporlara dayanan kuvvetli suç şüphesi, suçun öngörülen cezası dikkate alındığında kaçma şüphesi, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve serbest bırakılması halinde adaletin işleyişine zarar verme tehlikesi gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi. Böylece soruşturmada ikinci tutuklama gerçekleşmiş oldu ve F.K. cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında atış mesafesi ve olay yerindeki delillerin incelenmesi sürüyor. Yetkililer, elde edilen bulgular ışığında adli sürecin devam ettiğini ve soruşturmada yeni değerlendirmeler yapılabileceğini bildirdi.

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİNDE MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE BAŞINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ARDINDAN DEDESİ DE TUTUKLANDI.