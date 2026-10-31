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Valilikte asayiş çalışmaları değerlendirildi: koordinasyon öne çıktı

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda emniyet ve jandarma faaliyetleri, kamu düzeni ve koordinasyon güçlendirme tedbirleri görüşüldü.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 08:19

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EDİTÖR: Emre Koç

Valilikte asayiş çalışmaları değerlendirildi: koordinasyon öne çıktı

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında güvenlik değerlendirmesi

Bayburt’ta huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında ele alındı. Toplantıya emniyet ve jandarma birimlerinin yetkilileri katıldı ve sahadaki uygulamalar değerlendirmeye alındı.

toplantıda ele alınan konular:

Toplantıda, kent genelinde kamu düzeninin korunması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için yürütülen tedbirler kapsamlı şekilde görüşüldü. Emniyet ve jandarma birimlerince gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlerin sahadaki etkileri üzerinde bilgi paylaşımı yapıldı.

kurumlar arası koordinasyon ve uygulamalar:

Güvenlik hizmetlerinin etkin sürdürülmesi amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişi yapıldı. Toplantıda ayrıca mevcut uygulamalar üzerinde durularak, sahada sürdürülen tedbirlerin koordinasyonunun artırılması gerektiği vurgulandı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda, alınan kararların uygulanması ve düzenli takibi için birimlerin sorumlulukları yeniden teyit edildi. Görüş alışverişi ve değerlendirmeler doğrultusunda güvenlik tedbirlerinin devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

BAYBURT’TA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAYBURT’TA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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