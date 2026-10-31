Bayrampaşa'da çatı yangını düğün salonunda maddi hasar bıraktı

Bayrampaşa'da düğün salonunun çatısında yangın

İstanbul Bayrampaşa'da bir düğün salonunun çatı katında çıkan yangın, sabah saatlerinde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin üst katındaki düğün salonunda saat 06:00 sıralarında başladı.

yangının yayılması ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre yangın, çatıda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede çatı katını sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 3 farklı noktadan müdahale ederek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

müdahale sonucu ve hasar tespiti:

Sürdürülen çalışmalar neticesinde yangın, yaklaşık bir saatlik mücadeleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri iş merkezinin tüm katlarını dolaşarak içeride mahsur kalan kişi olup olmadığını kontrol etti. Yetkililer yangında can kaybı ve yaralanma olmadığını, ancak iş merkezinin çatısında maddi hasar oluştuğunu bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA’DA DÜĞÜN SALONUNUN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN BİR SAATLİK MÜCADELESİ SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ.