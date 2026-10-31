Bayburt’ta köy altyapısında öncelik KÖYDES toplantısında belirlendi

KÖYDES çalışmaları ve toplantı gündemi:

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen oturuma Vali Mustafa Eldivan başkanlık etti. Toplantıda, il genelinde KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alındı ve köylerde yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi.

kırsal altyapı ve yaşam standartları:

Katılımcılar, köylerin altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi planlanan projelerin önceliklendirilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde özellikle kırsal altyapının güçlendirilmesi ile köylerde yaşam standartlarının yükseltilmesi konuları ön plana çıktı.

koordinasyon ve hizmet vurgusu:

Vali Mustafa Eldivan, köylere sunulan hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve planlanan yatırımların Bayburt’a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Toplantı, önceliklerin belirlenmesi ve hizmetlerin koordinasyonu hedefiyle tamamlandı.

BAYBURT’TA KÖYLERİN İHTİYAÇLARI KÖYDES TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ