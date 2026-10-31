Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Bayburt’ta köy altyapısında öncelik KÖYDES toplantısında belirlendi

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan KÖYDES toplantısında Bayburt köylerinin altyapı ihtiyaçları, yatırımlar ve kırsal yaşam öncelikleri görüşüldü.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 08:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt’ta köy altyapısında öncelik KÖYDES toplantısında belirlendi

KÖYDES çalışmaları ve toplantı gündemi:

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen oturuma Vali Mustafa Eldivan başkanlık etti. Toplantıda, il genelinde KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alındı ve köylerde yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi.

kırsal altyapı ve yaşam standartları:

Katılımcılar, köylerin altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi planlanan projelerin önceliklendirilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde özellikle kırsal altyapının güçlendirilmesi ile köylerde yaşam standartlarının yükseltilmesi konuları ön plana çıktı.

koordinasyon ve hizmet vurgusu:

Vali Mustafa Eldivan, köylere sunulan hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve planlanan yatırımların Bayburt’a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Toplantı, önceliklerin belirlenmesi ve hizmetlerin koordinasyonu hedefiyle tamamlandı.

BAYBURT’TA KÖYLERİN İHTİYAÇLARI KÖYDES TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ

BAYBURT’TA KÖYLERİN İHTİYAÇLARI KÖYDES TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt gençlik merkezinde geleneksel okçuluk gençlere disiplin ve koordinasyon...
images

Arıcılara ek süre: arılı kovan desteği başvuruları 6 kasım'a kadar
images

Valilikte asayiş çalışmaları değerlendirildi: koordinasyon öne çıktı
images

Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Anayasa Mahkemesi başkan vekili arasında kapıda itişm...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eğitime erişimi kolaylaştıran adım: Demirözü'nde öğrencilere ücretsiz ulaşım

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrası 360 bin lira ceza aldı

Arıcılara ek süre: arılı kovan desteği başvuruları 6 kasım'a kadar

Bayrampaşa'da çatı yangını düğün salonunda maddi hasar bıraktı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı