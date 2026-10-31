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Arıcılara ek süre: arılı kovan desteği başvuruları 6 kasım'a kadar

2026 arılı kovan desteği başvuruları 30 Ekim'den 6 Kasım Cuma'ya uzatıldı; Arıcılar Birliği üyeleri birliklere, diğer arıcılar il/ilçe müdürlüklerine başvurmalı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 08:26

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EDİTÖR: Emre Koç

Arıcılara ek süre: arılı kovan desteği başvuruları 6 kasım'a kadar

Başvuru süresinin uzatılması:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 arılı kovan desteği kapsamında yürütülen başvuruların süresinin bir hafta uzatıldığını duyurdu. Daha önce 30 Ekim olarak açıklanan son tarih, ek süre verilerek 6 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldı.

Başvuru süresi ve kapsamı:

Uzatma kararı, arıcılara işlemlerini tamamlamaları için ek zaman sağlamak amacıyla alındı. Arıcılık desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticilerin belirtilen yeni tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru kanalları ve uyarılar:

Arıcılar Birliği üyeleri başvurularını üye oldukları Arıcılar Birliği'ne yapabilecek. Birlik üyesi olmayan arıcılar ise başvurularını İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne yapmalı. İl Müdürlüğü, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve destekten yararlanılabilmesi için başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Arıcılara tanınan bu ek sürenin etkin kullanılması, işlemlerin eksiksiz tamamlanması açısından önem taşıyor.

ARICILIK DESTEKLEMELERİNDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

ARICILIK DESTEKLEMELERİNDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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