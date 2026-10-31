Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrası 360 bin lira ceza aldı

Kayseri Melikgazi'de 'dur' ihtarına uymayan O.D., kovalamaca ve direnme sonrası yakalandı; alkol testini reddettiği için 360 bin TL idari ceza alındı.