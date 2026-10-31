Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrası 360 bin lira ceza aldı

Olayın gelişimi:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, O.D. idaresindeki 38 SH 467 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı ve kısa süreli kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yokuş Sokak'ta polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yakayı ele veren O.D., teslim olurken ekiplerle zor anlar yaşattı ve mukavemet gösterdi. Polis otosunun kafes kısmına bindirilmek istenen sürücü, binme girişimlerine direnerek "başımı eğemezsiniz" dedi.
Gözaltı ve idari işlemler:
Gözaltına alınan O.D., gerekli işlemler için karakola götürüldü. Karakolda alkol testini reddettiği bildirilen sürücüye, trafiğin ilgili maddeleri uyarınca 360 bin TL idari para cezası uygulandı.
Otomobil ise trafik kuralları gereğince 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı.
KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATAN VE MUKAVEMET GÖSTEREN SÜRÜCÜ POLİS OTOSUNDA KAFES KISMINA BİNMEMEKTE DİRENEREK, ‘BAŞIMI EĞEMEZSİNİZ’ DEDİ. ALKOL TESTİNİ REDDEDEN SÜRÜCÜYE 360 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.
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