Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrası 360 bin lira ceza aldı

Kayseri Melikgazi'de 'dur' ihtarına uymayan O.D., kovalamaca ve direnme sonrası yakalandı; alkol testini reddettiği için 360 bin TL idari ceza alındı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 08:28

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 08:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrası 360 bin lira ceza aldı

Olayın gelişimi:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, O.D. idaresindeki 38 SH 467 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı ve kısa süreli kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yokuş Sokak'ta polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakayı ele veren O.D., teslim olurken ekiplerle zor anlar yaşattı ve mukavemet gösterdi. Polis otosunun kafes kısmına bindirilmek istenen sürücü, binme girişimlerine direnerek "başımı eğemezsiniz" dedi.

Gözaltı ve idari işlemler:

Gözaltına alınan O.D., gerekli işlemler için karakola götürüldü. Karakolda alkol testini reddettiği bildirilen sürücüye, trafiğin ilgili maddeleri uyarınca 360 bin TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil ise trafik kuralları gereğince 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATAN VE MUKAVEMET GÖSTEREN SÜRÜCÜ POLİS OTOSUNDA KAFES KISMINA BİNMEMEKTE DİRENEREK, ‘BAŞIMI EĞEMEZSİNİZ’ DEDİ. ALKOL TESTİNİ REDDEDEN SÜRÜCÜYE 360 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akçakale'de aniden yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
images

Çukurova'da saklanan Bayğaralar üyesi ortak MİT ve polis operasyonuyla yakalandı
images

Melikgazi'de camları kıran şahıs iki saatlik çabanın ardından polisle indirildi
images

Adana'da otoyolda 25 milyon liralık kaçak tütün operasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nazilli millet bahçesi gençlere çok yönlü bir merkez kazandırdı

Gençler Çanakkale'de maziden atiye mirası yaşadı

Muhammet'in polis ve jandarmalı şehir turu Turan Ergün'ün talimatıyla gerçekleşti

Pelitözü Gölpark'ta köpek sürüleri ziyaretçileri tedirgin ediyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı