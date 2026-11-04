Çüngüş’te tohum desteğiyle mercimek ekim hazırlığı başladı

tören ve katılımcılar:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tohum dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Murat Ak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Güden ile çok sayıda üretici katıldı.

kaymakamın mesajı:

Murat Ak, törende çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulundu ve yerel tarımın güçlendirilmesine verdiği önemi vurguladı.

dağıtım işlemi ve amaç:

Konuşmaların ardından üreticilere mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçilerin yoğun katılımıyla düzenlenen tören, üretime doğrudan destek sağlanması hedefiyle gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇİFTÇİLERE MERCİMEK TOHUMU DESTEĞİNDE BULUNULDU.