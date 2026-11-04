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Çüngüş’te tohum desteğiyle mercimek ekim hazırlığı başladı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Kaymakamı Murat Ak ve Yusuf Güden'in katılımıyla çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Çüngüş’te tohum desteğiyle mercimek ekim hazırlığı başladı

tören ve katılımcılar:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tohum dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Murat Ak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Güden ile çok sayıda üretici katıldı.

kaymakamın mesajı:

Murat Ak, törende çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulundu ve yerel tarımın güçlendirilmesine verdiği önemi vurguladı.

dağıtım işlemi ve amaç:

Konuşmaların ardından üreticilere mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçilerin yoğun katılımıyla düzenlenen tören, üretime doğrudan destek sağlanması hedefiyle gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇİFTÇİLERE MERCİMEK TOHUMU...

DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇİFTÇİLERE MERCİMEK TOHUMU DESTEĞİNDE BULUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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