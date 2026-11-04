Çekerek barajının çekilmesi lavanta yolunu tekrar gün yüzüne çıkardı

lavanta adasına ulaşan kara yol kasımda tekrar ortaya çıktı:

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan ve bölgenin turizm noktalarından biri olan Lavanta Adası ile ilçeye bağlı Cemaloğlu köyü arasındaki kara yolu, Çekerek Barajındaki su seviyesinin kasım ayı itibarıyla düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. İlkbaharda etkili olan yoğun yağışlar ve kar sularının erimesi nedeniyle barajda yükselen su, ada yolunu geçici olarak su altında bırakmıştı.

su seviyesindeki değişimin sebepleri:

Yetkililer, yolun daha önce su altında kalmasının doğrudan mevsimsel yağış ve kar erimesiyle ilişkili olduğunu belirtiyor. Sonbaharın ilerlemesi ve yağış rejimindeki azalma, baraj suyunun çekilmesine yol açarak kara yolunun görünür hale gelmesini sağladı. Bu durum, ada ile anakarayı bir süreliğine birbirine bağlayan güzergâhın tekrar kullanılabilir olması açısından önem taşıyor.

kaymakamlığın incelemeleri ve planlanan onarımlar:

Çekerek Kaymakamlığı yetkilileri, suyun çekildiği güzergahta yerinde incelemelerde bulundu. İlkbahardaki su baskını sırasında yolda oluşan tahribat tespit edildi; ekipler, ulaşımın güvenli ve sorunsuz sağlanması amacıyla kısa süre içinde bakım, onarım ve zemin iyileştirme çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

Yetkililer, yapılacak iyileştirmeler tamamlandığında kara yolunun tekrar araç ve ziyaretçi trafiğine tam kapasiteyle açılmasının hedeflendiğini belirtti. Bölge sakinleri ve turistler için ulaşımın yeniden sağlanması, Lavanta Adası’nın ziyaret edilebilirliğini artıracak ve yerel turizme olumlu yansıyacak.

YOZGAT’IN ÇEKEREK İLÇESİNDE YER ALAN VE BÖLGENİN ÖNEMLİ TURİZM NOKTALARINDAN BİRİ OLAN LAVANTA ADASI’NA ULAŞIMI SAĞLAYAN KARA YOLU, SULARIN ÇEKİLMESİYLE BİRLİKTE YENİDEN KULLANILABİLİR DURUMA GELDİ.