Muğla iç kesimlerinde hava soğuyor, yükseklerde kar bekleniyor

Muğla'da sıcaklıklarda belirgin düşüş öngörülüyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla'nın iç ve yüksek kesimlerinde 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Yapılan değerlendirmeye göre, hâlihazırda mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarda hissedilir bir azalma olacak.

Etki alanı ve zaman aralığı:

Rapor, il merkezlerinde 4 Kasım ilâ 9 Kasım 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının 2 dereceye kadar düşebileceğini öngörüyor. Yağışların iç ve kıyı bölgelerde genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak; yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kara dönüşebileceği belirtildi.

Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor. Bu koşulların ulaşımda aksamalara ve yerel ölçekte tarımsal zarara yol açma riski bulunuyor.

Vatandaşlara ve ilgililere uyarılar:

Yetkililer, özellikle sürücüler, çiftçiler ve risk grupları için tedbir alınmasını tavsiye etti. Ani soğuk ve yağış değişimleri nedeniyle dikkatli olunması, araçların kış koşullarına uygun hale getirilmesi ve açık arazideki hassas ürünlerin korunması uyarıları yapıldı. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak güncel tahmin raporları ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yetkililer, gelişmelere göre ilave uyarı ve bilgilendirmelerin paylaşılacağını belirtti; vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları izlemeleri öneriliyor.

MUĞLA’DA SICAKLIK 2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK