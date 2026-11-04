Pazarcık'ta 6 Şubat izleri: höyükte metrelerce yarık ve ortasında obruk

höyükte açılan yarığın görüntüleri:

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi mevkiinde bulunan höyükte, 6 Şubat depremlerinin ardından oluşan yarık ilk kez dron ile görüntülendi. Görüntülerde höyüğün ikiye ayrıldığı, yarığın yaklaşık 1,5 metre genişliğe ve 25-30 metre uzunluğa ulaştığı tespit edildi. Yarığın orta kısmında meydana gelen obruk da kayıtlara geçti.

Kayıtlardaki görüntüler, depremin sadece yerleşim ve yapı stokunu değil aynı zamanda bölgedeki tarihi dolayısıyla arkeolojik değer taşıyan alanları da etkilediğini ortaya koydu. Höyüğün toprak yapısındaki ayrışma ve çöküntü, yüzeyde belirgin bir iz bıraktı.

muhtarın açıklamaları:

Pazarcık ilçesi Çöçeli Mahalle Muhtarı Murat Sımsık, alandaki durumla ilgili şöyle konuştu: 'Depremde burası yarılmış. Burası sit alanı ve 68 dönümlük bir yer. Yarılan bu alana bazen köyün küçükbaş hayvanları getiriliyor, tehlike arz ediyor. Buraya arkeologlar geldi ve Domuztepe’den sonra burada çalışma yapacaklarını söylediler. Ayrıca buranın resmi kayıtlarda bir şahsa da tapulandığı görünüyor. Buranın turizme kazandırılmasını ve değerlendirilmesini bekliyoruz.'

Muhtarın ifadeleri, bölgenin hem koruma hem de kullanım açısından taşımakta olduğu hassasiyeti gösteriyor. Yarılan alanın hayvan otlatma amacıyla kullanılması, yeni çöküntülerin ve kazaların riski doğuruyor.

koruma ve çalışma beklentileri:

Alana gelen arkeologların Domuztepe çalışmasından sonra burada inceleme yapacaklarını belirtmeleri, höyüğün bilimsel açıdan değerlendirilmesine olanak tanıyabilir. Bununla birlikte alanın tapu kaydındaki durum ve sit alanı statüsü, yapılacak çalışmaların usul ve izin süreçlerini ilgilendiriyor.

Depremin bıraktığı bu fiziksel iz, afetlerin sadece güncel yaşamı değil, aynı zamanda kültürel mirası ve potansiyel turizm değerlerini de etkilediğine işaret ediyor. Yetkililerin ve uzmanların alanda yapacağı değerlendirmeler, hem güvenlik hem de koruma amaçlı adımlar için belirleyici olacak.

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