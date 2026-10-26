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arin gölü'ndeki su çekilmesine dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Vangölü Aktivistleri Derneği ile Tatvan Running Club, Arin Gölü'nde dördüncü yürüyüşü yaparak su çekilmesi, kuraklık ve çevre kirliliğine dikkat çekti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Aslı Han

arin gölü'ndeki su çekilmesine dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Arin Gölü çevresinde doğrudan gözlem: dördüncü doğa yürüyüşü

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club, Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü’nde bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri doğa yürüyüşünde gölün su seviyesindeki belirgin çekilmeye dikkat çekti. Etkinlik kapsamında gölün çevresi tam tur yürünerek mevcut durum yerinde incelendi ve katılımcılar gözlemlerini yetkililerle paylaşmak üzere kayda aldı.

Katılımcılar ve gözlemler

Etkinliğe yaklaşık 60 doğasever katıldı. Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, dört yıldır yaptıkları izlemlerle gölün su kaybında artış olduğunu vurguladı. Özel, Arin Gölü’ndeki değişimin yalnızca Adilcevaz’ı değil tüm Van Gölü Havzası’nı ilgilendiren bir sorun olduğunu belirtti.

Özel, su çekilmelerinin nedenlerinin tek başına gözlemlerle açıklanamayacağını, bilimsel araştırma ve düzenli su seviyesi ölçümlerinin gerekli olduğunu söyledi. Kuraklık, iklim değişikliği, yağış rejimindeki düzensizlikler ve bilinçsiz su kullanımı gibi etkenlerin havzadaki su kaynakları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Yetkili kurumlara çağrı ve koruma önerileri

Dernek yetkilileri, başta ilgili bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve üniversiteler olmak üzere tüm yetkili kurumları Arin Gölü’ne davet etti. Yetkililerden gölün ekolojik yapısını yerinde incelemeleri, su kaybının nedenlerini araştırmaları ve bilimsel veriler ışığında koruma eylem planı hazırlamaları istendi.

Etkinlikte ayrıca, kıyı kirliliğinin önlenmesi, doğal yaşam alanlarının korunması ve tarımsal sulamada suyun verimli kullanılması gerekliliği vurgulandı. Yeraltı ve yüzey su kaynaklarının izlenmesi ile iklim değişikliğine uyum sağlayacak sürdürülebilir su yönetimi politikalarının geliştirilmesi önerildi.

Dr. Özel, "Bir gölün kuruması yalnızca suyun kaybolması değil, o gölle birlikte biyolojik çeşitliliğin ve gelecek nesillere bırakılacak doğal mirasın da kaybıdır" diyerek gençlerin çevre bilincinin artırılmasının önemine değindi. Dernek, bu konuların takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Tatvan Running Club Başkanı Onur Uçak da sporun çevre bilincini geliştirmede etkili bir araç olduğunu belirtti. Uçak, doğa yürüyüşlerinin yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda çevre eğitimi ve toplumsal sorumluluk çalışması olduğunu ifade etti.

Etkinlik, Arin Gölü’nün güncel durumunu belgelemek, kamuoyunu bilgilendirmek ve yetkili kurumları somut adım atmaya çağırmak amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, göl kıyısında gözlemlenen çekilmeleri raporlayarak izleme taleplerini yineledi.

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ VE TATVAN RUNNİNG CLUB TARAFINDAN BİTLİS&#039;İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE...

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ VE TATVAN RUNNİNG CLUB TARAFINDAN BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN ARİN GÖLÜ'NDE DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KURAKLIK, SU SEVİYESİNDEKİ ÇEKİLMELER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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