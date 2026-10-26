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Karagöl jeositinde sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu

Işık Dağı eteklerindeki Karagöl Jeositi, sonbaharda sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek ziyaretçilere kartpostallık görüntüler sundu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:30

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Karagöl jeositinde sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu

Karagöl'ün sonbahar gösterisi:

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin kuzeyinde, Işık Dağı eteklerinde yer alan Karagöl Jeositi, sonbaharla birlikte çevresini saran ağaçların yapraklarında sarı ve yeşilin değişen tonlarını sergiliyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki gölün etrafındaki renk cümbüşü, alana gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor ve bölgeyi kartpostallık manzaralara dönüştürüyor.

Görüntüleme ve ziyaretçi ilgisi:

Sonbahar renkleri, bölgeyi ziyaret edenlerin fotoğraf makinelerine ve kameralarına yansıdı; alan, dron ile havadan görüntülendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğa ve fotoğraf meraklıları, Karagöl’ün sunduğu manzarayı izlemek ve fotoğraflamak için bölgeye akın ediyor. Etrafı dağlar ve çeşitli ağaç türleriyle çevrili alan, görsel çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

Doğal yapısı ve kullanım olanakları:

Karagöl, bir heyelan çukurunda oluşmuş olup, bin 600 metre rakımda bulunuyor; bu konumu temiz hava arayan ziyaretçiler için avantaj sağlıyor. Gölün derinliği 2 metre olup çevresi günübirlik ziyaretler ve çadır kampı için uygun alanlar sunuyor. Bölgeyi kaplayan orman dokusu göle ayrı bir estetik katarken, gölün tatlı ve içilebilir suya sahip olması doğa yürüyüşleri ve kısa molalar için tercih edilmesini kolaylaştırıyor.

Karagöl Jeositi, Kızılcahamam Bölgesi’nin en çok rağbet gören alanlarından biri olarak dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor; sonbaharda ortaya çıkan renk paleti ise alanın yıl içindeki en etkileyici dönemlerinden birini oluşturuyor.

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNİN KUZEYİNDE, IŞIK DAĞI’NIN BULUNDUĞU KARAGÖL JEOSİTİ, SONBAHARLA...

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNİN KUZEYİNDE, IŞIK DAĞI’NIN BULUNDUĞU KARAGÖL JEOSİTİ, SONBAHARLA BİRLİKTE SARI VE YEŞİLİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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