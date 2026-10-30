Kışa hazırlık: Kapalı Çarşı'da renk renk kurutmalıklar

yazdan sofraya kurutmalıklar:

Elazığ'da yaz mevsiminde tarlalardan toplanan, içleri oyulup iplere asılarak kurutulan biber, patlıcan, acur ve kabaklar kış sofralarının vazgeçilmezi olarak Kapalı Çarşı tezgahlarında yerini aldı. Yörede 'kofik' olarak adlandırılan bu kurutmalıklar çarşıya renk katarken, hem yerel üretimin hem de dışarıdan gelen alıcıların ilgisini topluyor.

Tezgahlarda görülen ürünler, şekil ve renge göre ayrılıyor; yerel türler arasında Elazığ'ın meşhur beyaz biberi, Keban biberi ve kapya öne çıkıyor. Gaziantep kökenli kurutmalıklar da satılıyor ancak talep sınırlı kalıyor.

talep ve satış dinamikleri:

Kapalı Çarşı esnaflarından Ahmet Gül, iklim koşullarının üretimi etkilediğini belirterek, "Artık kurutmalık dönemi bitti, sadece elimizde kalanlar var. Köylüler artık getirmiyor. Yağışlar bu sene çok erken başladı bundan dolayı da kurutmalıkların nem ve küflenmesinden dolayı gelmiyor" dedi. Gül, bu sene patlıcanın bol olduğunu, biberin ise daha az geldiğini ve taze biberin pahalı olmasının etkili olabileceğini kaydetti.

Gül ayrıca yerel tüketim ve dış talep arasındaki farkı vurguladı: "Bizim bu bölgenin insanı kurutmalıklara talep gösteriyor ama dışarıdan gelenler daha çok talep gösteriyor. Elazığ’ın mevcut halkından ziyade dışardan gelenler talep ediyor. Burada yaşayan vatandaşlar sebzeleri alarak bahçesinde veya köylerinde yapıyorlar ama dışarıda çok yapılmadığı için onlar daha fazla talep gösteriyor." Satışa sunulan bazı ürünlerin ölçü ve adet bilgisi de esnaf tarafından verildi; "Fiyatlar, 230 ila 250 lira arasında değişiyor. İçerisinde 50 adet var."

fiyatlar ve çeşitlerin durumu:

Tezgahlarda biber, patlıcan ve kabak için genellikle 250 lira seviyesinde fiyatlar görülürken, bamya kurutması daha yüksek fiyatlandırıldı. Haber metninde yer alan bilgilere göre bamya kurutması 2 bin 500 liradan satışa sunuldu; bazı ürünler için fiyat 3 bin liraya kadar çıkabiliyor. Esnaflardan İmam Gündoğdu ise bu sezon verimin iyi olduğunu, "bu sene maşallah verim yüksek" ve satışların geçen yıllara göre arttığını belirtti. Gündoğdu, gurbetçi ve yurtdışından gelen müşterilerin de kurutmalıkları alıp götürdüğünü söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.

Genel olarak Kapalı Çarşı'daki kurutmalık tezgahları, yerel üretimin korunması ve dış talebin canlılığı ile bu kış da sofralarda yerini almaya hazırlanıyor. Ancak üretimdeki hava koşullarının etkisi ve bazı ürünlerin yöre dışından temin edilmesi (örneğin bamyanın Amasya'dan gelmesi) çeşit ve arz üzerinde belirleyici oluyor.

ELAZIĞ’DA KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ OLAN YENİ MAHSUL KURUTMALIKLAR TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI