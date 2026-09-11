Dolar 48,6014 +0,15%
Euro 56,4518 +0,11%
Bist 14.366,13 -0,19%
Altın Gram 6.857,18 -0,43%
EUR/USD 1,1612 -0,01%
Brent Petrol 105,80 -1,70%
--°

Arızalı midibüse çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Serik'te Belek Turizm Yolu'nda arızalı midibüse çarpan motosiklet sürücüsü S.U., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; polis kaza incelemesi başlattı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Arızalı midibüse çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Arızalı midibüse çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Yolu'nda bir midibüse çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayda, motosiklet sürücüsü S.U. hastaneye kaldırıldı ve polis kaza yerinde inceleme başlattı.

Kaza ve olayın gelişimi:

Kaza, Eminceler Mahallesi, Belek'in turizm yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 07 BBM 480 plakalı motosiklet seyir halindeyken, yol kenarında arıza yaptığı için park ettiği belirtilen H.K. yönetimindeki 07 PS 435 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yola savrularak ağır yaralandı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı sürücü S.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis kaza yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE MOTOSİKLET, ARIZALANIP YOL KENARINDA PARK EDEN MİDİBÜSE ARKADAN...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE MOTOSİKLET, ARIZALANIP YOL KENARINDA PARK EDEN MİDİBÜSE ARKADAN ÇARPTI. KAZA SONRASI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaman'da kasisten geçen çöp kamyonu işçilerin yere düşmesine yol açtı
images

Sosyal medyada yayılan 'sınavsız ehliyet' tuzağı vatandaşları hedef alıyor
images

Kütahya'da kovalamacayla yakalanan, 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli ceza inf...
images

Çobankaya'da dağlık alandaki otluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğu-Batı ham petrol boru hattında yükselen duman stratejik kaygıları artırdı

TÜBİTAK BiGG ikinci çağrısını başlattı: mükemmeliyet mührü alan girişimlere yatırım desteği

İğneada açıklarında balıkçının yanında yunuslar görüldü

Karaman'da kasisten geçen çöp kamyonu işçilerin yere düşmesine yol açtı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı