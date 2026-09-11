Arızalı midibüse çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Yolu'nda bir midibüse çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayda, motosiklet sürücüsü S.U. hastaneye kaldırıldı ve polis kaza yerinde inceleme başlattı.

Kaza ve olayın gelişimi:

Kaza, Eminceler Mahallesi, Belek'in turizm yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 07 BBM 480 plakalı motosiklet seyir halindeyken, yol kenarında arıza yaptığı için park ettiği belirtilen H.K. yönetimindeki 07 PS 435 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yola savrularak ağır yaralandı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı sürücü S.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis kaza yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE MOTOSİKLET, ARIZALANIP YOL KENARINDA PARK EDEN MİDİBÜSE ARKADAN ÇARPTI. KAZA SONRASI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI.