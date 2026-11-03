Batrakov'un çift golü Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yukarı taşıdı

maç özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti ve organizasyonda art arda ikinci galibiyetini aldı.

Müsabaka boyunca Galatasaray kontrollü bir oyun sergiledi; rakip güvenli ataklar denese de kaleci Uğurcan Çakır kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu ve maç gol yemeden tamamlandı.

batrakov'un maçtaki etkisi:

Galatasaray'ın iki golünü de 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov kaydetti. İlk gol 12. dakikada; Roland Sallai'nin ceza sahası içinden gönderdiği pasta savunmadan seken topu önünde bulan Batrakov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Üç dakika sonra, 15. dakikada Davinson Sanchez'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batrakov, sağ taraftan ceza sahasına girip yerden vurdu; kaleci Fabian Bredlow'un ayakları arasından topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Bu gollerle Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısı 4'e çıktı.

Maça 11'de başlayan Batrakov, 77. dakikada yerini Leroy Sané'ye bıraktı. Batrakov böylece Devler Ligi'nde üst üste üçüncü maçında da gol atmış oldu ve Galatasaray tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta iki gol atan en genç oyuncu sıfatını 21 yaş 147 gün ile elde etti.

istatistikler ve tarihsel bağlam:

Galatasaray, Stuttgart ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaştı ve sahadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Alman takımlarıyla oynadığı 34. maçtan 10. galibiyeti çıkarırken, bu seride 13 mağlubiyet ve 11 beraberlik bulundu.

Ayrıca Galatasaray, Alman ekiplerine karşı istediği sonuçları uzun süredir alamıyordu; Stuttgart maçıyla birlikte Alman temsilcilerine karşıki 7 maçlık galibiyet hasreti son buldu. Sarı-kırmızılıların evinde Alman takımlarına karşı son galibiyeti 4 Kasım 1992'de Eintracht Frankfurt'a karşı alınmıştı; bu maçtan sonra iç sahada 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet ortaya çıkmıştı.

diğer ayrıntılar:

Galatasaray bu sezon Barcelona mağlubiyetinin ardından ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti; Şampiyonlar Ligi'nde ise Lille ve Stuttgart galibiyetleriyle birlikte ekip üst üste 5 galibiyetlik bir döneme girdi. Takımın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı, 24 Kasım Salı günü sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynanacak.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile Stuttgartlı Deniz Undav arasında bir gerginlik yaşandı; futbolcular ve teknik ekiplerin müdahalesiyle durum yatıştırıldı. Maç sonrasında futbolcular, taraftarlarıyla birlikte galibiyeti kutladı; özellikle golleri atan Aleksey Batrakov ile başarılı performans sergileyen Uğurcan Çakır tribünleri selamladı.

Karşılaşmada saha kenarında top toplayıcı olarak Galatasaray kadın futbol altyapısından oyuncular görev yaptı.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ALMAN EKİBİ STUTTGART'I MAĞLUP EDEREK PUANINI 6'YA ÇIKARDI.