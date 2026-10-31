Kahramanların anlattıkları lise öğrencilerine ulaştı

Programa ilişkin detaylar:

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları programı devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen buluşmalardan biri Cemil Meriç Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve paylaşılan anılar:

Programa, Şehit Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan ile gaziler Ahmet Erol ve Ömer Taşkan katıldı. Konuşmalarında yaşadıkları tecrübeleri ve anılarını öğrencilerle paylaşan katılımcılar, kişisel gözlemlerini aktardı.

Soru-cevap ve kapanış:

Öğrencilerin yönelttiği sorular profesyonel ve samimi bir ortamda yanıtlandı. Etkinlik, katılımcılar ve öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı.

ELAZIĞ’DA YÜRÜTÜLEN "VATAN VE KAHRAMANLIK BULUŞMALARI" PROGRAMI KAPSAMINDA, ŞEHİT KEMAL ASLAN’IN BABASI MEHMET ASLAN İLE GAZİLER AHMET EROL VE ÖMER TAŞKAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU