Sandıklı'da gıda işletmelerine düzenli hijyen denetimi

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde işletmelerin genel hijyen düzeyi, sanitasyon uygulamaları ile satış ve muhafaza koşullarının mevzuata uygunluğu incelendi.

Denetimde odak noktaları:

Kontroller sırasında özellikle gıdaların saklama koşulları, sıcaklık takibi, temizlik prosedürleri ve çalışan hijyenine dikkat edildi. Denetim ekibi, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde mevzuat gereği gerekli uyarmaları ve düzeltme taleplerini iletti.

Denetimlerin amacı ve devamı:

Yapılan açıklamada denetimlerin, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve halk sağlığının korunması amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi ve işletmelerin mevzuata uyumunun takip edileceği kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.