Vanlıların tercihi yine inci kefali: tezgâhlarda palamut ve deniz ürünleri öne çıktı

Van'da balık sezonu ve tezgâh çeşitliliği

Van'da balık sezonunun açılmasıyla şehir merkezindeki tezgâhlarda hareketlilik başladı. Akdeniz, Karadeniz ve diğer bölgelerden getirilen deniz ürünleri raflarda yer alırken, kente özgü türler de ilgi görüyor. Tüketicilerin özellikle Van Gölü'nün soğuk sularında yaşayan inci kefaline yöneldiği gözleniyor; esnaf bu talebin hem yerel halktan hem de kenti ziyaret eden turistlerden kaynaklandığını söylüyor.

tüketici tercihlerinde inci kefali öne çıkıyor:

Balıkçı esnafı Alihan Kırmızıkaya, yaklaşık 20 yıldır mesleğini sürdürdüğünü belirterek, sezonun açılmasıyla birlikte "ilk tercihimiz Van balığımız olan inci kefali" dedi. Kırmızıkaya, Van balığının dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşamasının bölge halkının ilgisini artırdığını vurguladı ve "inci kefali dünyada tek ve Vanlıların en çok ilgi gösterdiği balık türlerinin başında geliyor" ifadelerini kullandı. Esnaf, bu yıl hem yerel tüketimin hem de ziyaretçi talebinin inci kefaline yoğunlaştığını belirtti.

fiyatlar, palamut bolluğu ve gelecek beklentileri:

Bu yıl palamutun bolluğu tüketici talebini etkiledi; palamutun tanesi 130 lira civarında satılırken, inci kefalinin kilogramı 150 lira olarak listeleniyor ve esnafın verdiği bilgiye göre geçen yılki fiyat aynı kaldı. Kırmızıkaya, palamutun göç etmeye başladığını ve bolluk döneminde tanesinin 80-100 lira civarında satıldığını belirtti; şu anki yükselişin göç ve av miktarındaki azalmaya bağlı olduğunu söyledi.

Tezgâhlarda ayrıca 250 liradan satılan hamsi ve istavrit, alabalık ve diğer deniz ürünleri de bulunuyor. Kırmızıkaya, havaların daha da soğumasıyla birlikte balık çeşitliliğinin artmasını beklediklerini ve inci kefalinin önümüzdeki 1-2 ay içinde yağlanıp lezzetinin artacağını ifade etti. Bununla birlikte av miktarına göre fiyatlarda dalgalanma olabileceğini de ekledi.

Esnaf, Van balığının genellikle fırında tercih edildiğini; kızartma ve tavada pişirme seçeneklerinin de yaygın olduğunu söyledi. Kırmızıkaya, palamut bolluğunun inci kefalinin fiyatını bir süre dengede tuttuğunu ancak palamut fiyatlarının yükselmesiyle inci kefalinde de küçük artışlar yaşanabileceğini belirtti.

Genel olarak balıkçı esnafı, tezgâhlardaki çeşitliliğin ve Van Gölü'ne özgü inci kefalinin ilginin sürmesinden memnun olduklarını, sezon ilerledikçe hem ürün hem de fiyat dinamiklerinin değişmeye devam edeceğini ifade etti.

İHA MUHABİRİNE KONUŞAN BALIKÇI ESNAFI ALİHAN KIRMIZIKAYA, YAKLAŞIK 20 YILDIR BU MESLEĞİ SEVEREK SÜRDÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, SEZONUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLARIN ÖZELLİKLE İNCİ KEFALİNE YÖNELDİĞİNİ SÖYLEDİ.