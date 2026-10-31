Lisede trafik bilinci: polis öğrencilerle güvenliği konuştu

Afyonkarahisar’da düzenlenen eğitim programında polis ekipleri, Afyon Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yürüttü. Programda hem mesleğin tanıtımı yapıldı hem de günlük güvenliğe ilişkin pratik bilgiler paylaşıldı.

eğitimin kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen oturumda öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı. Eğitimde ayrıca 112 Acil Çağrı Hattının etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında ayrıntılı bilgiler verildi.

amaç ve sonraki adımlar:

Program, öğrencilerin güvenlik bilincini artırmayı ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerini öğretmeyi hedefledi. Yetkililer, benzer bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen dönemde de devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN AFYON LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.