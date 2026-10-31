Yeni sezon öncesi Erciyes’te denetim: başkan Büyükkılıç esnafla buluştu

Erciyes’te çalışmaları yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki bürokratlarla birlikte Erciyes Kayak Merkezi’nde yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında bölge esnafıyla bir araya gelinerek görüş alışverişinde bulunuldu ve esnafa hayırlı işler dileğinde bulunuldu.

esnaf buluşması ve değerlendirmeler:

Büyükkılıç, esnaf ziyaretleri sırasında Erciyes’in Kayseri turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Yeni sezonda hem yerli hem yabancı misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü vurguladı ve esnafın taleplerini dinleyip not aldı.

sezona hazırlıkta öncelikler:

Büyükkılıç, yeni sezonun özellikle esnaf ve turizm sektörü için bereketli ve keyifli geçmesini temenni etti. Ziyarette, bölgedeki hazırlıkların koordineli şekilde ilerlediği ve hizmet kalitesinin artırılmasının öncelikli olduğu mesajı öne çıktı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNARAK YENİ SEZON ÖNCESİ YÜRÜTÜLEN HAZIRLIKLARI İNCELEDİ.