Arnavutköy'de gece yarısı hoparlörlerden yükselen marşlar mahallede merak uyandırdı

Olayın gelişimi:

İstanbul Arnavutköy'de gece saat 00.30 civarında mahalle sakinlerinin uykusu, üç okulun ses sistemlerinden aniden yükselen yüksek müzik ve marşlarla bölündü. Yayınların kaynakları arasında Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu bulunuyor.

Mahalledeki tepki ve kayıtlar:

Beklenmedik sesler nedeniyle çevredeki birçok evin ışıkları birer birer yanarken, vatandaşlar pencerelere çıkarak sokağı ve okul binalarını izledi. Gece yarısı yaşanan anlar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Şu ana dek olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı; ne okullar ne de yetkili kurumlardan doğrulanmış bir bilgi ulaşmış değil. İlk değerlendirmeler, yayının kaynağı olarak ses sistemlerinde teknik arıza olabileceği ihtimalini içeriyor.

İlerleyen süreçte neler bekleniyor:

Olayın nedeninin netleşmesi için okul yönetimlerinin ve ilgili birimlerin inceleme başlatması bekleniyor. Kaydedilen görüntüler, yaşanan anların tespiti ve olası teknik sorunların değerlendirilmesinde kullanılabilir; mahalleli ise gece yarısı yaşanan şaşkınlığın izlerini konuşmaya devam ediyor.

Arnavutköy’de gece yarısı 3 okuldan birden müzik ve marş sesleri yükseldi: Mahalleli şaşkına döndü