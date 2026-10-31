Yabancı öğrencilerin kangal karşılaşması sivas turizmine dikkat çekti

Yabancı öğrencilerin kangal buluşması sivas’ta yankı buldu

Erasmus projesi kapsamında Sivas’ta bir dizi ziyarete katılan yabancı uyruklu öğrenciler, kentte dünyaca tanınan kangal köpekleri ile tanıştı. Uzman yetiştirici Hüseyin Yıldız'ı ziyaret eden öğrenciler, hem yavru hem de yetişkin kangalları yakından görme fırsatı buldu.

Kangallar ve ilk izlenim:

Öğrenciler, 12 gün önce doğmuş yavru kangallarla temas kurmaktan keyif aldı; yavruları şirin bulduklarını söylediler. Bununla birlikte, heybeti ve koruma içgüdüsü güçlü olan yetişkin kangallara yaklaşmakta temkinli davranan gençlerin bu anları objektiflere yansıdı. Katılımcılar daha önce kangalları yakından görmediklerini belirtti ve yavruların sevimliliği ile büyüklerin ürkütücülüğü arasında belirgin bir fark gördüklerini ifade etti.

Bir ırkın tanıtım gücü:

Yetiştirici Hüseyin Yıldız, kangal köpeklerinin Sivas için bir turizm elçisi olduğunu vurguladı. Yıldız, bu ırkın cesareti, sadakati ve koruma içgüdüsü ile dünyaya mal olduğunu belirterek, "Kangal, Sivas’ın tanıtım noktasında turizm elçisidir" dedi. Ayrıca geçen yıldan bu seneye yaklaşık 28 bin ziyaretçi ağırladıklarını, ziyaretçilerin ülke tanıtımında bu mirası taşıyacağını umduğunu söyledi.

Yıldız, ziyaretçiler arasındaki hayranlığın sevgiyle birleşmesinin önemine değindi ve öğrencilerin hem yavrulara hem de yetişkinlere gösterdikleri ilginin, kangalın hem şirin hem de sahipkâr bir karaktere sahip olduğunu gözler önüne serdiğini aktardı.

SİVAS’IN DÜNYACA ÜNLÜ MARKASI OLAN KANGAL KÖPEKLERİNİ GÖRMEK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER HAYRAN KALDI. YAVRU KANGALLARLA YAKINDAN İLGİLENEN ÖĞRENCİLER, BÜYÜK KANGALLARA İSE YAKLAŞMAKTA ZORLANDI.