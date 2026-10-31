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Bel ve boyun ağrısında fıtık varsayımına temkinli yaklaşın

Uzun süren bel ve boyun ağrıları her zaman fıtık anlamına gelmez; doğru tanı, muayene ve gerektiğinde tetkiklerle tedavi planı belirlenmelidir.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:33

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bel ve boyun ağrısında fıtık varsayımına temkinli yaklaşın

Bel ve boyun ağrısında doğru tanı tedaviyle başlar

Uzun süreli bel ve boyun ağrıları günlük yaşamı, uyku düzenini ve iş gücünü olumsuz etkileyebilir. Güven Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Tolga Türkmen, aynı bölgede hissedilen ağrının pek çok farklı nedeninin olabileceğini vurguluyor ve teşhisin ayrıntılı değerlendirmeye dayandığını belirtiyor.

ağrının kapsamlı değerlendirilmesi:

Bel veya boyun ağrısı tek başına bir tanı değildir. Ağrının ne zaman başladığı, nereye yayıldığı, hangi hareketlerle arttığı ve eşlik eden yakınmaların tümü birlikte değerlendirilmelidir. Muayene bulguları ve gerektiğinde yapılan tetkikler doğrultusunda tanı kesinleştirilir; bu süreç tedavi seçiminde belirleyicidir.

Hekim değerlendirmesi sırasında ağrının kaynağına yönelik ayırıcı tanı yapılır. Omurga eklem kaynaklı ağrı, sinir kökü sıkışması, kas-iskelet sorunları veya iltihabi süreçler birbirinden farklı yaklaşım gerektirir; bu nedenle sadece ağrının yerini söylemek yeterli olmaz.

girişimsel tedavi yöntemleri ve seçim kriterleri:

Türkmen'e göre girişimsel ağrı tedavileri, ağrının oluştuğu veya iletildiği yapıları hedef alan uygulamalardır. Bu yöntemler genellikle görüntüleme desteğiyle, iğne veya özel elektrotlar aracılığıyla uygulanır ve bazı omurga eklemi kaynaklı ağrılarda veya sinir kökü etkilenmelerinde değerlendirilebilir.

Alanda sıklıkla kullanılan yöntemler arasında sinir blokajları, epidural enjeksiyonlar ve radyofrekans uygulamaları bulunur. Bazı blokajlar ağrının kaynağını belirlemeye yardımcı olurken bazı uygulamalar ağrıyı azaltmayı hedefler. Epidural enjeksiyonlar uygun durumlarda sinir kökü çevresindeki iltihabi reaksiyonu azaltmak için tercih edilebilir; radyofrekans uygulamalarında ise seçilen yönteme göre ağrı iletiminin azaltılması amaçlanır.

Ancak her bel veya boyun ağrısı girişimsel tedavi gerektirmez. Tedavi kararı; ağrının nedeni, süresi, hastanın genel sağlık durumu ve daha önce uygulanan tedavilere verilen yanıt dikkate alınarak verilir. İlaç tedavisi, egzersiz ve fizik tedavi tedavi planının temelini oluşturur; girişimsel yöntemler ise uygun hastalarda ek seçenek olarak değerlendirilir.

etki süresi, riskler ve takip:

Tedavinin etkisi kişiden kişiye değişir; bazı hastalarda uzun süreli rahatlama sağlanırken bazılarında etki daha kısa sürebilir veya beklenen düzeye ulaşmayabilir. Bu nedenle girişimsel ağrı tedavileri herkese kalıcı çözüm olarak sunulmamalıdır. Temel amaç, ağrıyı azaltmak, hareket kabiliyetini artırmak ve kişinin günlük hayatına daha rahat katılmasını sağlamaktır.

İşlem öncesi değerlendirme sırasında hastanın kullandığı ilaçlar, eşlik eden hastalıkları ve aktif enfeksiyon gibi durumlar gözden geçirilir. Beklenen yarar, muhtemel riskler ve alternatif tedaviler hasta ile paylaşılmalı; uygulama sonrasında ise tedaviye yanıt izlenerek önerilen takip programı sürdürülmelidir. Türkmen, ağrı tedavisinin yalnızca bir işlemden ibaret olmadığını, tanı, uygun yöntem seçimi ve takip süreçlerinin bir bütün oluşturduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak bel veya boyun ağrısı yaşayan hastaların ilk adımı, ağrının kaynağının doğru şekilde belirlenmesi ve buna göre kişiye özel bir tedavi planı oluşturulması olmalıdır. Girişimsel yöntemler uygun seçilmiş vakalarda değerli bir seçenek sunarken, hedef her zaman hastanın fonksiyonunun ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir.

GÜVEN HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ’NDEN OP. DR. TOLGA TÜRKMEN

GÜVEN HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ’NDEN OP. DR. TOLGA TÜRKMEN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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