Çanakkale'de acil servise KBRN hazırlığı: UMKE'den uygulamalı eğitim

Eğitimde ele alınan konular:

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesindeki acil servis çalışanlarına, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitim, UMKE eğitmenleri tarafından düzenlendi ve katılımcılara hem teorik bilgi hem de müdahale becerileri kazandırmayı hedefledi.

Eğitim kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin temel özellikleri ile bu tür olaylarda ortaya çıkabilecek riskler ele alındı. Katılımcılara olay yerinde alınması gereken güvenlik önlemleri, görev tanımları ve koordinasyon süreçleri anlatıldı.

Uygulamalı yönler ve hasta karşılama:

Programda, KBRN şüphesi ile hastaneye başvuran kişilerin karşılanması ve kontaminasyon riskinin değerlendirilmesi konularına özel vurgu yapıldı. Sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı ve hasta ile personel güvenliğini sağlayacak uygulamalar uygulamalı olarak gösterildi.

Ayrıca acil servis içindeki müdahale zincirinin etkin ve koordineli yürütülmesi için prosedürlerin nasıl işletileceği, hasta akışının nasıl yönetileceği ve gerekli iletişim kanallarının kullanımı üzerinde duruldu.

Hedefler ve uygulama öncelikleri:

Eğitimin amaçları arasında, acil servis çalışanlarının muhtemel KBRN olaylarına karşı hazırlık düzeylerinin artırılması, doğru müdahale yöntemlerinde farkındalık oluşturulması ve hem hasta hem de çalışan güvenliğinin güçlendirilmesi bulunuyor. Eğitimle aynı zamanda sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli sürdürülmesi için gerekli adımlar pekiştirildi.

Genel olarak program, acil servis ekiplerinin olası tehditlere karşı daha hızlı, güvenli ve koordineli müdahale edebilmesini sağlamak üzere planlandı ve uygulandı. UMKE eğitmenlerinin yönlendirmeleriyle yapılan uygulamalar, ekiplerin bilgi ve becerilerini pratiğe dökmelerine olanak tanıdı.

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS ÇALIŞANLARINA KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOLOJİK NÜKLEER TEHDİTLER (KBRN) EĞİTİMİ VERİLDİ.