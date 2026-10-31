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Çanakkale'de tugayda sancak ilk tevcih töreni

Çanakkale'de 3. Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nın ilk sancak tevcih töreninde Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, sancakı Tuğamiral Umut Turhan'a teslim etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Emre Koç

Çanakkale'de tugayda sancak ilk tevcih töreni

Çanakkale'de sancak tevcihi yapıldı

Çanakkale'de düzenlenen törende 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının ilk sancak tevcihi gerçekleştirildi. Etkinlik, tarihi Nara Kalesinde yapıldı ve askeri erkan ile il protokolünün katılımıyla icra edildi.

Sancak teslimi töreni

Tören sırasında Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, tugay sancağını 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan'a teslim etti. Teslim anı, resmi tören usullerine uygun olarak gerçekleşti.

Törenin tamamlanması

Sancak teslim alma andının içilmesi ve tutanağın onaylanmasının ardından tören sona erdi. Sancak tevcihi, tugayın temsil yetkisi ve sorumluluklarının simgesel olarak devredilmesi anlamı taşıdı.

ÇANAKKALE’DE 3. AMFİBİ DENİZ PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI SANCAK İLK TEVCİH TÖRENİ...

ÇANAKKALE’DE 3. AMFİBİ DENİZ PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI SANCAK İLK TEVCİH TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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