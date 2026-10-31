Çanakkale'de tugayda sancak ilk tevcih töreni

Çanakkale'de sancak tevcihi yapıldı

Çanakkale'de düzenlenen törende 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının ilk sancak tevcihi gerçekleştirildi. Etkinlik, tarihi Nara Kalesinde yapıldı ve askeri erkan ile il protokolünün katılımıyla icra edildi.

Sancak teslimi töreni

Tören sırasında Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, tugay sancağını 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan'a teslim etti. Teslim anı, resmi tören usullerine uygun olarak gerçekleşti.

Törenin tamamlanması

Sancak teslim alma andının içilmesi ve tutanağın onaylanmasının ardından tören sona erdi. Sancak tevcihi, tugayın temsil yetkisi ve sorumluluklarının simgesel olarak devredilmesi anlamı taşıdı.

ÇANAKKALE’DE 3. AMFİBİ DENİZ PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI SANCAK İLK TEVCİH TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.