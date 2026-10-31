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Uludağ'daki mağara yaşamını bırakan adam babasıyla kavuşup Ankara'ya döndü

Uludağ'da mağarada yaşayan 52 yaşındaki Tamer M.'yi dağcı Düzgün Çalışkan buldu; 83 yaşındaki baba Hüseyin M. Ankara'dan gelerek oğluna kavuştu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Uludağ'daki mağara yaşamını bırakan adam babasıyla kavuşup Ankara'ya döndü

Uludağ'daki mağara yaşamını bırakan adam ailesiyle kavuştu

Bursa'nın simgelerinden Uludağ'da bir mağarada yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Tamer M. için başlatılan yardım girişimi, uzun bir özlemin sona ermesine sahne oldu. Dağcı ve doğa tutkunu Düzgün Çalışkan'ın mağaradaki adama uzattığı yardım eli, aileye ulaşma umutlarını da beraberinde getirdi.

yardım çağrısı ve ilk temas:

Ormanlık alandaki mağarada yaşayan Tamer M.'nin durumunu öğrenen Düzgün Çalışkan, öncelikle adamın ihtiyaçlarını karşılayarak iletişim kurulmasına yardımcı oldu. Çalışkan'ın desteğiyle aileye haber verildi ve yaşananların gerçekliği teyit edildi. Bu ilk temas, yalnızlığın ve zorlu koşulların görünmesini sağladı ve çözüm odaklı bir süreç başlattı.

duygusal kavuşma ve dönüş:

Oğlunun durumunu öğrendikten sonra Ankara'dan yola çıkan 83 yaşındaki Hüseyin M., uzun bir yolculuğun ardından Bursa'ya ulaştı. Dağcı Çalışkan'ın misafir ettiği baba ile oğulun yeniden karşılaşması, beklenen duygusal anları beraberinde getirdi. Karşılaşma sırasında yılların birikmiş özlemi ve duygu dolu anlar gözlenirken, baba oğlunu ikna ederek birlikte Ankara'ya dönmeye karar verdi.

Mağarada başlayan hikâye, yerel bir doğa gönüllüsünün müdahalesi ve ailenin kararlılığı sayesinde farklı bir yöne evrildi. Düzgün Çalışkan'ın insani yaklaşımı ile Hüseyin M.'nin mesafeleri göze alarak gelmesi, olayı mutlu sona taşıdı. Olay, yalnızlık ve toplum arasındaki bağları hatırlatan, dayanışmanın somut örneklerinden biri olarak kayda geçti.

Sonuç olarak, Uludağ'da mağarada yaşayan adamın hikâyesi; yerel yardım, aile bağlarının gücü ve kısa ama etkili müdahalelerle mutlu sonla noktalandı.

Uludağ&#039;da mağarada yaşayan adamın hikayesi mutlu sonla bitti

Uludağ'da mağarada yaşayan adamın hikayesi mutlu sonla bitti

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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