Beşiktaş ile Kasımpaşa 47. randevuda: üç eksik, iki oyuncu sarı kart sınırında

Beşiktaş ile Kasımpaşa 47. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 10. hafta programında Beşiktaş ile Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki form durumu ve kadro eksikleri, mücadelenin kaderini belirleyebilecek unsurlar olarak ön plana çıkıyor.

hafta öncesi tablo ve son sonuçlar:

Siyah-beyazlı Beşiktaş, ligde aldığı 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 18 puan toplayıp 4. sırada yer alıyor; ligde beraberliği bulunmuyor. Kasımpaşa ise 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 16 puanla 6. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş evinde Başakşehir'i 2-0 yenmiş, Kasımpaşa deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmişti.

geçmiş randevular ve istatistikler:

İki ekip Süper Lig tarihinde bugüne dek 46 kez karşılaştı. Bu maçlarda Beşiktaş 27 galibiyet alırken, Kasımpaşa 9 kez sahadan üstün ayrıldı; 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Toplam gol sayılarında Beşiktaş 92, Kasımpaşa 55 gole ulaştı. İki takım arasındaki son lig maçını Beşiktaş 2-1 kazandı.

kadro durumu, cezalar ve hakem:

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden üç futbolcu match kadrosunda yer alamayacak: Orkun Kökçü, Fabio Miretti ve Ümit Akdağ. Ayrıca siyah-beyazlı takımda iki isim sarı kart sınırında bulunuyor: Emirhan Topçu ve Leandro Trossard. Kaynaklarda yer alan bilgiye göre bu oyuncuların Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecekleri belirtiliyor.

Maçın hakemliğini Reşat Onur Coşkunses üstlenecek. Yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak yapacak; dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olarak açıklandı.

İki ekip arasındaki 47. randevu, lig sıralaması ve kadro eksikleri açısından takımların hedefleri ve stratejileri bakımından belirleyici olabilir. Saat 19.00'daki düdükle birlikte her iki takımın da kazanma isteği ve sahadaki taktiksel tercihler maça yön verecek unsurlar olacak.

KASIMPAŞA İLE BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA OYNAYACAKLARI MAÇTA 47. KEZ RAKİP OLACAK.