Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil sokak ortasında yan yattı

Arnavutköy'de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı

Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokakta dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın ardından otomobil yan yatarak sokak ortasında durdu.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, sürüş esnasında kontrolün yitirildiği otomobilin önce park halindeki araca çarptığı, ardından yan pozisyonda sokak ortasında kaldığı görüldü. Kazanın hemen ardından aracın yan şekilde sokak ortasında kalması çevredekilerin dikkatini çekti.

görüntüler ve güvenlik kaydı:

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokakta ilerleyen otomobilin park halindeki araca çarpma anı ve sonrasında yan yatarak durduğu saniye saniye yer alıyor.

Kaza ile ilgili yetkililerden veya taraflardan yapılan resmi bir açıklama habere yansıtılmadı.

ARNAVUTKÖY’DE OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP YAN YATTI