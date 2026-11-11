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Arnavutköy'de pencereden yardım isteyen kişinin şaşırtan sözleri

Arnavutköy'de bir STK bürosunda mahsur kalan kişi pencereden yardım istedi; itfaiye merdivenle indirdi, şüpheli ifadeler sonrası polis soruşturması başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de pencereden yardım isteyen kişinin şaşırtan sözleri

Arnavutköy'de pencereden yardım çağrısı

Dün akşam saatlerinde İstanbul Arnavutköy'de bir sivil toplum kuruluşuna ait büroda bulunduğunu söyleyen bir kişi pencereye çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi ve bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi.

olayın gelişimi

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, merdiven yardımıyla pencereye ulaşarak şahsı bulunduğu yerden güvenli şekilde indirdi. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar ve görevli ekipler müdahalenin sorunsuz gerçekleştiğini belirtti.

Mahsur olduğu iddia edilen kişinin pencereden yardım istemesi üzerine yapılan müdahale dikkat çekti; kurtarılan şahsın ifadesi ekiplerin dikkatini çektiği için durum hemen yetkililere bildirildi.

kurtarma sonrası işlemler

Kurtarma sonrası itfaiye ve kolluk kuvvetleri şahısla görüştü. İçeride bulunma gerekçesi sorulduğunda şahıs, 'Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular' şeklinde ifade verdi. Bu yanıt, ekiplerin şüphe duymasına neden oldu.

Şahsın kimlik bilgileri ve büroda bulunma gerekçesinin netleştirilmesi amacıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Ekipler, ifadelere ve olayın koşullarına ilişkin araştırma yürütmek üzere şahsı polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların panik yerine yetkilileri bilgilendirmesinin ve kurtarma ekiplerinin yönlendirmelerine uymanın önemine dikkat çekti.

ARNAVUTKÖY&#039;DE BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN BÜROSUNDA MAHSUR KALDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ, PENCEREDEN...

ARNAVUTKÖY'DE BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN BÜROSUNDA MAHSUR KALDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ, PENCEREDEN ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARA SESLENEREK YARDIM İSTEDİ. İTFAİYE EKİPLERİ, MAHSUR KALAN KİŞİYİ MERDİVEN YARDIMIYLA AŞAĞIYA İNDİRDİ. KURTARILDIKTAN SONRA NEDEN İÇERİDE BULUNDUĞU SORULAN KİŞİNİN, "BEN BURAYA OTURMAYA GELDİM, SONRA BENİ UNUTTULAR" DEMESİ ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU. AÇIKLAMALARI ŞÜPHELİ BULUNAN KİŞİ, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OLAYIN AYDINLATILMASI AMACIYLA POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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