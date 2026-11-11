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Kahramanmaraşlı milli atıcı dünya üçüncülüğü sonrası coşkuyla karşılandı

Katar'daki ISSF Dünya Şampiyonası'nda skeet erkekler takımında dünya üçüncüsü olan Muhammet Seyhun Kaya, Kahramanmaraş'ta davul zurnayla karşılandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kahramanmaraşlı milli atıcı dünya üçüncülüğü sonrası coşkuyla karşılandı

kahramanmaraş'ta coşkulu karşılama:

Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kahramanmaraşlı milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, skeet erkekler takım kategorisinde elde ettiği dereceyle memleketine döndü.

turnuva başarısı:

Muhammet Seyhun Kaya takım olarak dünya üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporcu, takımıyla birlikte uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

karşılama töreni ve tebrikler:

Havaalanında davul zurna eşliğinde karşılanan sporcuyu, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, sporseverler ve ailesi yalnız bırakmadı. Karşılamada konuşan Kadir Gemci, uluslararası alanda kazanılan derecenin göğüs kabarttığını belirterek atletin başarılarının devamını diledi.

KATAR’DA DÜZENLENEN ISSF TÜM DALLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA SKEET ERKEKLER TAKIM KATEGORİSİNDE DÜNYA...

KATAR’DA DÜZENLENEN ISSF TÜM DALLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA SKEET ERKEKLER TAKIM KATEGORİSİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLAN KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ SPORCU MUHAMMET SEYHUN KAYA, MEMLEKETİNDE DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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