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Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi ısıtıcı gazından zehirlenerek öldü

Erzincan'da Eski Sanayi Sitesi'nde tamir atölyesinde ölü bulunan 44 yaşındaki Mithat Kılıçkaya'nın otopside ısıtıcıdan sızan gaz nedeniyle öldüğü belirlendi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi ısıtıcı gazından zehirlenerek öldü

Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi ısıtıcı gazından zehirlenerek öldü

Olayın ayrıntıları:

Erzincan'da, kent merkezindeki Eski Sanayi Sitesi içinde faaliyet gösteren Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi'nin sahibi Mithat Kılıçkaya (44), 8 Kasım Pazar günü saat 07.30 sıralarında iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Kılıçkaya'nın yakınları, bir süredir kendisinden haber alamayınca iş yerine gitti ve durumu fark ederek yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Kılıçkaya'nın cenazesi, adli işlem için hastane morguna kaldırıldı. Kılıçkaya'nın 5 kız çocuğu babası olduğu belirtildi.

Adli süreç ve ön otopsi sonucu:

Yapılan ön otopsi ve ilk tıbbi değerlendirmede, Mithat Kılıçkaya'nın iş yerindeki ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga teslim edildi.

Olayla ilgili adli ve teknik incelemeler sürdürülüyor.

ERZİNCAN&#039;DA OTO TAMİR VE BAKIM SERVİSİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 44 YAŞINDAKİ MİTHAT KILIÇKAYA&#039;NIN...

ERZİNCAN'DA OTO TAMİR VE BAKIM SERVİSİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 44 YAŞINDAKİ MİTHAT KILIÇKAYA'NIN, ISITICIDAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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