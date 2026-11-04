Bodrum belediyesi hizmet filosunu 17 yeni araçla güçlendiriyor

Bodrum belediyesi filoya 17 yeni aracı ekliyor

Bodrum Belediyesi, turizm ve kültür kenti Bodrum’un artan ihtiyaçlarına yanıt vermek; hizmetleri daha hızlı, etkin ve kaliteli sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye, ikinci etap alımlar kapsamında toplam 17 yeni aracı 6 Kasım Cuma günü saat 11.00'de Belediye Meydanı'nda düzenlenecek tanıtım töreniyle envantere katacak.

Yeni araçların niteliği ve tanıtım programı:

Belediye tarafından kendi öz kaynakları ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla yapılan alımların ikinci etabını oluşturan bu 17 aracın değeri 87.911.666,85 TL olarak açıklandı. Tanıtım törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci katılacak ve yeni araçların hizmete alınma süreci hakkında kamuoyuna bilgi verilecek.

Toplam yatırım, önceki teslimatlar ve süreç:

Yetkililer, Şubat 2026'dan bu yana toplam 45 araç için alım yapıldığını ve bu işlemlerin bedelinin 241.507.713,52 TL olduğunu belirtiyor. İlk etapta değeri 54.621.344,02 TL olan 10 araç Temmuz ayında teslim alınarak hizmete sunulmuştu. İlaveten, Devlet Malzeme Ofisi'ne ödemesi yapılarak sipariş verilen ve toplam bedeli 98.974.702,65 TL olan 18 aracın üst ekipman ve teslimat süreçleri devam ediyor.

Belediye kaynakları, farklı kurumların katkıları ve bağışlarla birlikte Başkan Tamer Mandalinci'nin göreve başladığı günden bu yana geçen yaklaşık iki buçuk yıllık süreçte toplam 77 adet hizmet aracının filoya kazandırıldığını vurguladı. Yeni araçlarla birlikte Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen temizlik, altyapı bakım-onarım ve acil müdahale gibi hizmetlerin hızını, etkinliğini ve kalitesini artırmayı hedefliyor.

Bodrum Belediyesi, güçlendirilen filo sayesinde mahallelerde vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt verilmesini ve belediye hizmetlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor. 6 Kasım'daki tanıtım töreniyle birlikte araçların sahadaki dağılım ve kullanım takvimi de açıklanacak.

BODRUM BELEDİYESİ HİZMET FİLOSUNA 17 YENİ ARAÇ KAZANDIRIYOR