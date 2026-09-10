Arnavutköy'de virajı alamayan beton mikseri devrilince dört araç birbirine girdi

Devrilen mikserin çarpışma anı ve kurtarma çalışmaları

Arnavutköy Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi Sazlıbosna mevkiinde, Arnavutköy istikametinde seyreden beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Olayda zincirleme çarpışma sonucu toplam dört araç hasar gördü. Mikserin sürücüsü Hüseyin Yıldız ile kamyonet sürücüsü Naif Demir yaralandı. Diğer iki sürücü, Serkan Aydemir ve Selçuk Arslan, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 34 MRA 730 plakalı beton mikserinin viraja hızlı girdiği ve virajı alamayarak önce 34 NJL 884 plakalı kamyonete çarptığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle yan yatan mikser, ardından 34 THY 32 plakalı ticari taksi ile 34 NOA 473 plakalı otomobile de çarparak durdu. Kazanın son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İtfaiye müdahalesi ve trafik önlemleri:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Hüseyin Yıldız sağlık ekiplerine teslim edilip ambulansla hastaneye kaldırıldı; kamyonet sürücüsü Naif Demir de ambulansta tedaviye alındı. Kaza nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapatıldı ve polis ekipleri alternatif güzergahlar oluşturarak ulaşımı yönlendiriyor. İçinde beton yüklü mikserin kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı ve bölge, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Görgü tanığı Abdullah Çetin, mikserin çok hızlı olduğunu belirterek, "Virajı alamadı, yan döndü. Biraz daha geride olsak, mikserin altında kalabilirdik" diye konuştu. Olay yerinde yapılan ilk tespit ve kurtarma işlemlerinin ardından soruşturma, polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Arnavutköy’de devrilen beton mikseri güvenlik kamerasında