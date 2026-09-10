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Sınır kentinde nakliye firmasına baskın: 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, uluslararası nakliye firması olarak faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramada 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sınır kentinde nakliye firmasına baskın: 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Iğdır Emniyeti kaçakçılığa karşı operasyon düzenledi:

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri denetimler kapsamında kentte uluslararası nakliye firması olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı:

Operasyon sonucu, olayla bağlantılı olduğu belirtilen A.E.A. isimli şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Çalışmanın kapsamı ve sonraki adımlar:

Gerçekleştirilen operasyon, il genelinde kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik devam eden çalışmalardan biri olarak kaydedildi. Soruşturmanın detayları ve delillerin değerlendirilmesine ilişkin süreç adli merciilerce yürütülüyor.

IĞDIR’DA 9 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

IĞDIR’DA 9 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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