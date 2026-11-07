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Arnavutköy'de virajı kaçıran elektrikli araç sokak girişinde devrildi

Arnavutköy'de virajı alamayan 34 RJS 992 plakalı elektrikli araç devrildi; sürücü Ebru Doğan ile iki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de virajı kaçıran elektrikli araç sokak girişinde devrildi

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, saat 15.50 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Ebru Doğan idaresindeki 34 RJS 992 plakalı elektrikli araç, Kiptaş Konutları yönünden Cansever Sokak'a dönüş yaparken virajı alamayıp devrildi.

Kazada sürücü Ebru Doğan ile araçta bulunan Mücevher Doğan ve Döndü Doğan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, yaralıların bilincinin açık olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Güvenlik kamerası ve görgü tanıkları:

Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde aracın caddede ilerlediği, dönüş manevrası sırasında kontrolden çıktığı ve sokak girişinde devrildiği görülüyor. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen vatandaşlar araçtakilere yardım ediyor.

Elektrikli araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri ve ilgili birimler olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin değerlendirmelerin soruşturma tamamlandıktan sonra paylaşılacağını açıkladı.

ARNAVUTKÖY’DE, SÜRÜCÜSÜNÜN DÖNÜŞ YAPMAK İSTEDİĞİ SIRADA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ...

ARNAVUTKÖY’DE, SÜRÜCÜSÜNÜN DÖNÜŞ YAPMAK İSTEDİĞİ SIRADA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ELEKTRİKLİ ARAÇ DEVRİLDİ. KAZADA 3 KİŞİ YARALANIRKEN, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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