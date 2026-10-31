Aroyat söküm için Aliağa'ya geçirilirken İstanbul Boğazı'ndan geçti

Aroyat'ın Boğaz geçişi ve sevk hazırlıkları

Karadeniz'de Eylül ayı sonlarında Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alınarak ağır hasar gören, Palau bayraklı ve Kiva Marine Ltd. işletmesinde kayıtlı AROYAT (IMO: 9151395) isimli kuru yük gemisi, söküm işlemleri için İzmir Aliağa'ya sevk edilmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi, 148,17 metre uzunluğunda ve 22,8 metre genişliğinde olup, Eren Enerji IV römorkörü eşliğinde Aliağa'ya yönlendirildi. Havadan çekilen görüntüler geçiş anını kayıt altına aldı.

Saldırı ve mürettebat müdahalesi:

Novorossiysk limanına yaklaşırken İHA saldırısına uğrayan gemide çıkan yangın, mürettebatın müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Olayda bazı mürettebat üyeleri yaralanırken, Türk ikinci mühendis Erkan Nika denize düşerek kayboldu. Giresun Liman İşletmeleri'ne ait römorkörler tarafından gemi, ilk etapta Giresun'un Palamut Kayalıkları mevkisine çekilerek demirletildi ve güvenli bölgeye alınması sağlandı.

Arama çalışmaları ve karar süreci:

Giresun açıklarında yürütülen aramalarda, resmi makamlar makine dairesi ve kapalı alanlarda kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirdi ancak Erkan Nika'ya ulaşılamadı. Bölgedeki yasal prosedürlerin tamamlanmasının ve hasar tespit çalışmalarının (hull and machinery survey) sonuçlanmasının ardından geminin tamir edilemeyecek derecede hasar aldığı belirlendi ve söküm kararı verildi.

Söküm kararı sonrasında AROYAT, Aliağa'daki gemi söküm tesislerine sevk edilmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçirilirken, geçiş römorkör eşliğinde gerçekleştirildi. Yetkililer ve söküm ekipleri sevk sırasında güvenlik ve çevresel önlemleri uyguladı; hasarın boyutu ve sınırlandırma çalışmaları kayıt altına alındı.

Olay, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ve bölgedeki gerilim bağlamında izlenirken, geminin Boğaz'dan geçişi hem denizcilik hem de ulusal güvenlik açısından dikkat çekti. Aliağa'ya ulaşmasının ardından gemi söküm sürecine tabi tutulacak ve ilgili idari işlemler tamamlanacak.

KARADENİZ’DE UKRAYNA’YA AİT İHA TARAFINDAN VURULARAK AĞIR HASAR ALAN PALAU BAYRAKLI, TÜRK İŞLETMESİNDEKİ "MV AROYAT" İSİMLİ DÖKME YÜK GEMİSİ, SÖKÜM İŞLEMLERİ İÇİN İZMİR ALİAĞA’YA GÖTÜRÜLMEK ÜZERE İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇTİĞİ SIRADA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.