Arpaçay’da cadde yenilemesiyle ulaşım konforu yükseldi

Arpaçay ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yol çalışmaları kapsamında, ilçe merkezi ve önemli güzergâhlarda yenileme çalışmaları sürdürüldü. Bu çalışmaların en son halkası olarak Fikret Avcı Caddesinde başlatılan ve tamamlanan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt uygulaması hizmete alındı.

çalışmanın kapsamı:

Uygulanan BSK sıcak asfalt ile cadde yüzeyleri modern bir görünüme kavuştu. Yapılan müdahaleler yolun taşıma kapasitesini ve yüzey dayanımını artırmayı, aynı zamanda sürücüler ile yayalar için konforlu ve düzenli bir ulaşım ortamı oluşturmayı hedefliyor. Yenileme çalışmaları, yol standartlarının yükseltilmesi ve trafik akışının güvenli hale getirilmesine katkı sağladı.

altyapı yatırımlarının önemi:

Cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları, ilçenin günlük yaşamını doğrudan etkileyen altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Bu tür çalışmalar, ulaşım sırasında yaşanan olumsuzlukların azaltılması ve uzun vadede bakım maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli kabul ediliyor. Arpaçay genelinde yürütülen yol yapım ve yenileme faaliyetleri, kentin gelişimine katkı sunan hizmetler arasında değerlendiriliyor.

paydaşlara teşekkür ve sonraki adımlar:

Belediye Başkanı Zeki Elma, projeye verdiği destekler için AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Karayolları 18. Bölge Müdürü Hakan Yenilmez, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür etti. Yetkililer, ilçe ihtiyaçları doğrultusunda benzer altyapı hizmetlerinin sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

Tamamlanan sıcak asfalt uygulaması, hem ilçe sakinleri hem de caddeyi kullanan sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yerel yönetim yetkilileri, önümüzdeki dönemde bakım ve kalite standartlarının korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

ARPAÇAY’DA VATANDAŞLAR SICAK ASFALTA KAVUŞTU(KARS-İHA)