Arşivden çıkan 116 yıllık belge Hınıs'ın petrol geçmişini aydınlatıyor

Osmanlı arşivinde ortaya çıkan belge

Şehir araştırmacısı Taner Özdemir tarafından Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri kayıtlarından gün yüzüne çıkarılan 22 Aralık 1910 tarihli belge, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Tiftik köyünün petrol geçmişine ilişkin önemli bir kanıt sunuyor. Kayıtta, Ahmet, Seyfullah, İsador ve Ohannes isimli dört şahsa petrol madeni işletme ruhsatı verildiği açıkça belirtiliyor.

Belgenin içeriği ve tarihî bağlamı:

Söz konusu belge, yalnızca arama safhasına ilişkin kayıtların ötesinde, dönemin yetkilileri tarafından işletme amacıyla resmi ruhsat düzenlendiğini gösteriyor. Belge özetinde yer alan bilgiler, 22 Aralık 1910 tarihinin Hınıs için enerji kaynakları tarihine ilişkin somut bir delil teşkil ettiğini ortaya koyuyor. Dört şahıs adına düzenlenmiş bu ruhsat kaydı, Erzurum’un petrol tarihinin bilinen tarihten daha eskiye dayandığına işaret ediyor.

Araştırmanın önemi ve cevaplanmayı bekleyen sorular:

Taner Özdemir, bulguların bölgenin enerji tarihinin yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini vurguluyor. Özdemir, 1909 yılında Hınıs'ın Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerindeki neft ve petrol çalışmalarına ilişkin kayıtları hatırlatarak, 1910 belgesinin bu araştırmayı güçlendirdiğini belirtiyor. Araştırmacı, belgenin önemini şu sözlerle özetliyor: "Burada özellikle üzerinde durulması gereken husus, petrolün yalnızca araştırma konusu olması değil, işletilmesi amacıyla resmî ruhsat düzenlenmiş olmasıdır."

Belgenin ortaya çıkardığı bilgiler, aynı zamanda yeni soruları da gündeme getiriyor: Ruhsat hangi şartlarla verilmişti? İşletme faaliyetleri fiilen başladı mı? Ruhsatın kapsadığı saha sınırları ve dört ruhsat sahibinin kimlikleri nasıl açıklanabilir? Bu soruların cevapları ancak dönemle ilgili diğer arşiv kayıtlarının sistematik incelenmesiyle bulunabilecek.

Arşiv belgeleri, Hınıs'ın Tiftik, Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerinin Osmanlı döneminde de yer altı kaynakları açısından gündemde olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan kayıtlar, Erzurum’un enerji geçmişinin keşfedilmemiş sayfalarını aydınlatma potansiyeli taşıyor ve bölgenin ekonomik-ticari tarihinin daha kapsamlı biçimde ele alınması gerektiğini işaret ediyor.

ŞEHİR ARAŞTIRMACISI TANER ÖZDEMİR TARAFINDAN OSMANLI ARŞİVLERİNDEN ORTAYA ÇIKARILAN 22 ARALIK 1910 TARİHLİ BELGE, ERZURUM’UN HINIS İLÇESİNE BAĞLI TİFTİK KÖYÜNÜN PETROL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTTU. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI KAYITLARINDA YER ALAN BELGEDE, AHMET, SEYFULLAH, İSADOR VE OHANNES İSİMLİ DÖRT ŞAHSA PETROL MADENİ İŞLETME RUHSATI VERİLDİĞİ BİLGİSİ BULUNUYOR.