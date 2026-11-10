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Arsuz’da Yalı Kent önünde kaza: aydınlatma direğine çarpan araçta 3 yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı, araç hurdaya döndü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arsuz’da Yalı Kent önünde kaza: aydınlatma direğine çarpan araçta 3 yaralı

Arsuz’da Yalı Kent önünde kaza: aydınlatma direğine çarpan araçta 3 yaralı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Hatay’ın Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi sınırlarında seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Olay, Yalı Kent önü olarak bildirilen noktada tek taraflı trafik kazası şeklinde gerçekleşti.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kazada yaralanan 3 kişi araçtan kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hastaneye sevk işlemleri gerçekleştirildi.

Kazada otomobil hurdaya döndü. Olay nedeniyle Yalı Kent önü güzergâhında tek taraflı trafik akışı etkilendi ve ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİYLE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ...

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİYLE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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