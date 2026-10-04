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Artuklu'da sürücünün müdahalesiyle dorse ayrıldı, itfaiye yangını söndürdü

Artuklu'da yağ yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, sürücünün güvenlik önlemi ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; dorse kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Artuklu'da sürücünün müdahalesiyle dorse ayrıldı, itfaiye yangını söndürdü

Artuklu'da yağ yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Olay, Mardin-Şırnak kara yolunun kırsal Çalışlı mevkiinde meydana geldi. Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek çekiciyi dorseden ayırdı ve kendisini güvenli bir alana aldı.

Olayın gelişimi:

Sürücünün erken müdahalesi sonrası ihbar yapıldı. Olay yerine sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve sonuç:

Müdahale sonucu yangın söndürülmesine rağmen dorsenin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangın nedeniyle kara yolunda kısa süreli ulaşıma kapanma yaşandı; çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi verilmedi.

Olay, sürücünün durumu fark edip güvenlik tedbirlerini uygulaması ile itfaiye ve jandarma ekiplerinin koordineli müdahalesinin yangının daha büyük zarara dönüşmesini engellediğini gösterdi.

ARTUKLU İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

ARTUKLU İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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