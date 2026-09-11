şanlıurfa otoparkında çıkan yangın bir otomobili kullanılamaz hale getirdi

Şanlıurfa otoparkında araç yangını

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir otoparkta park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Olay, Türkmeydanı Mahallesi 1176 Sokak'taki otoparkta meydana geldi; 33 TY 071 plakalı aracın motor bölümünden yükselen duman ve alevler çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olayın seyri:

İddiaya göre, park halindeki aracın motorundan önce duman yükselmeye başladı, ardından alevler görüldü. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine durum derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin diğer araçlara ve otopark alanına sıçramasını engelledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Müdahale, olası daha büyük bir hasarın önüne geçti.

Yangın sonucunda araçta ciddi maddi hasar oluştu ve araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak itfaiye ve yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ŞANLIURFA’NIN EYYÜBİYE İLÇESİNDE OTOPARK İÇERİSİNDE BULUNAN BİR ARAÇTA YANGIN MEYDANA GELDİ. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI, ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.