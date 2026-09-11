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Elazığ'da yangında ölen yaşlı çiftin cinayetinde bir şüpheli adliyeye sevk edildi

Koçyiğitler köyündeki yangında ölü bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopside kurşun izleri saptanırken, bir şüpheli Karakoçan adliyesine sevk edildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da yangında ölen yaşlı çiftin cinayetinde bir şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da yaşlı çiftin ölümünde bir şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında üç gün önce meydana gelen olayda, gece çıkan yangında ekiplerin müdahalesiyle evden çıkarılan çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası cenazeler morga kaldırıldı.

Olayda yaşamını yitiren çiftin, Ağa ve Hayriye Üykü olduğu ve uzun yıllardır aynı adreste yaşadıkları öğrenildi. Çiftin 7 çocuk sahibi olduğu kaydedildi.

Otopsi bulguları:

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda, çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Yapılan değerlendirmede, çiftin önce silahla vurularak öldürüldüğü ardından evin ateşe verildiği yönünde bulgular olduğu belirtildi. İncelemelerde ayrıca Hayriye Üykü'ye ait altınlar ve bazı değerli eşyaların kayıp olduğu bilgisi verildi.

Soruşturmanın seyri:

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmada toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan bir şüpheli, Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin olay günü sabah 04.50 uçağıyla İstanbul'a gittiği ve havalimanında ekiplerce yakalanıp Elazığ'a getirildiği aktarıldı.

Jandarma ve adli makamlar soruşturmayı sürdürüyor; olayla ilgili delil çalışmaları ve diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.

ELAZIĞ&#039;DAKİ YANGINDA EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILAN VE ÖN OTOPSİ SONUCUNA GÖRE CİNAYETE KURBAN...

ELAZIĞ'DAKİ YANGINDA EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILAN VE ÖN OTOPSİ SONUCUNA GÖRE CİNAYETE KURBAN GİTTİKLERİ TESPİT EDİLEN AĞA VE HAYRİYE ÜYKÜ ÇİFTİ OLAYINDA, 1 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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