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Erzurum'da yeni eğitim yılı öncesi 300 öğrenciye Kızılay desteği

Palandöken Kızılay Şubesi, bağışçılar ve gönüllülerle düzenlenen hayır çarşısı sayesinde 300 öğrenciye çanta, kırtasiye ve battaniye dağıttı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da yeni eğitim yılı öncesi 300 öğrenciye Kızılay desteği

Erzurum'da Kızılay'dan eğitim desteği:

Erzurum'da bağışçılar ve gönüllüler, Palandöken Kızılay Şubesi öncülüğünde bir araya gelerek yaklaşık 300 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği sağladı. Yapılan çalışma, okulların açılmasına kısa bir süre kala ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hazırlandı.

Palandöken Kızılay Şubesi tarafından belirlenen aileler tek tek davet edilerek hazırlanan malzemeler şubeden teslim edildi. Gönüllülerin desteğiyle düzenlenen organizasyon, bağışçı katkılarıyla hayır çarşısı formatında şekillendirildi.

hayır çarşısı ve dağıtım süreci:

Gerçekleştirilen hayır çarşısında elde edilen gelirler ve bireysel bağışlarla oluşturulan setler, öğrencilerin eğitim kademelerine göre hazırlandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerine uygun olarak defter, kalem, kitap, suluk, boya ve matara gibi temel kırtasiye ürünleri çantalara yerleştirildi ve ailelere ulaştırıldı.

Dağıtım sırasında aileler aranarak şubeye davet edildi ve ihtiyaç sahiplerinin eksiksiz alımı sağlandı. Organizasyonun planlanması ve yürütülmesinde kadın birimi, gençlik kolları, engelsiz birim ve şube yönetimi etkin rol aldı.

gönüllüler ve bağışçıların önemi:

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, etkinliğin geleneksel hale gelen bir uygulama olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Çiçek, hayır çarşısı sayesinde hazırlanan setlerin yanı sıra yaklaşan kış için ailelere battaniye de verildiğini açıkladı.

Etkinlik, yerel dayanışmanın ve sivil toplumun eğitim desteğindeki rolünü öne çıkarırken bağışçılar ile gönüllülerin katkılarıyla yüzlerce çocuğun ihtiyaçları karşılanmış oldu. Palandöken Kızılay Şubesi bu tür desteklerin yeni eğitim öğretim yılı için hayırlı olmasını diledi.

ERZURUM&#039;DA BAĞIŞÇI VE GÖNÜLLÜLER, PALANDÖKEN KIZILAY ŞUBESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİ, 300...

ERZURUM'DA BAĞIŞÇI VE GÖNÜLLÜLER, PALANDÖKEN KIZILAY ŞUBESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİ, 300 ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİNDE BULUNDULAR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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