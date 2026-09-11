türkiye ve azerbaycanın enerji ağı: arz güvenliğinden elektrifikasyona yeni adımlar

Türkiye-Azerbaycan enerji işbirliğinin yeni aşaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Bakü'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan'ın Avrupa'nın arz güvenliğinde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Toplantı, Azerbaycan-Türkiye 5. Enerji Forumu kapsamındaki program sonrası gerçekleştirildi.

Mevcut altyapının verimli kullanımı ve boru hatları:

Bayraktar, ortak üretim sahalarından arama ve üretim projelerine, SOCAR ile Türkiye Petrolleri arasındaki iş birliklerinden BOTAŞ-SOCAR tedarik anlaşmalarına kadar kapsamlı bir iş birliği içindeyiz dedi. Özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattı, TANAP ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatlarının bağlantısallık açısından önemine dikkat çekti ve bu altyapıların kapasitesinin tam olarak kullanılmasının öncelik olduğunu belirtti.

BTC hattının 1 milyon varil kapasite hedefine ulaşması ve TANAP'ın mevcut potansiyelinin maksimize edilmesi için adımlar atıldığını söyleyen Bayraktar, bu çerçevede somut projelerin hayata geçirileceğini aktardı.

Gaz takası, yeni bağlantılar ve bölgesel dağıtım:

Geçen yıl Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının devreye alınmasının önemli bir bağlantı noktası olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye üzerinden Suriye'ye doğalgaz iletim hattı ve Azerbaycan'dan gelen gazın takas yoluyla Suriye'ye aktarılması projesinin de uygulamaya geçtiğini hatırlattı. Bu mekanizma ile bugüne kadar 1 milyar metreküpün üzerinde gazın Suriye'ye ulaştığını söyledi.

Ayrıca Bayraktar, TANAP boru hattının bu yıl 100 milyar metreküpe ulaştığını ve SOCAR'ın bugün 16 ayrı ülkeye gaz ihracatı yapar duruma geldiğini vurguladı.

Elektrifikasyon ve 'elektriğin TANAP'ı' vizyonu:

Bayraktar, küresel dönüşümün elektrifikasyon ekseninde ilerlediğini; bu nedenle enerji ilişkilerinde elektriğin daha fazla öne çıktığını ifade etti. Üç önemli projeden söz ederek, Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye gelecek elektrik iletim hattı, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bulgaristan dörtlü yeşil enerji koridoru (Bayraktar'ın ifadesiyle "elektriğin TANAP'ı") ve Karadeniz'in altından Avrupa'ya gidecek elektrik iletim hattını öne çıkardı.

Bu hatların Romanya ve Macaristan'a ulaşması planlanan bölümünün de projeye dâhil edildiğini belirten Bayraktar, bu üç hattın bölgesel enterkoneksiyonu güçlendirerek daha temiz elektrik üretimi ve dağıtımı sağlayacağını söyledi.

Uluslararası toplantılar ve hukuki adımlar:

Bayraktar, COP31'in ana temasının elektrifikasyon olacağını ve bu çerçevede daha fazla enterkoneksiyona ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Antalya yolunda sürdürülen hazırlıklarla, dörtlü (Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan) yeşil enerji koridorunun hukuki metninin devlet başkanları düzeyinde imzalanmasının hedeflendiğini aktardı.

Mevcut enterkoneksiyon kapasitesine dayanarak adım adım ilerleyeceklerini söyleyen Bakan, Türkiye ile Gürcistan arasında fiilen işletmede olan 700 megavatlık kapasitenin ve Bulgaristan ile Türkiye arasındaki mevcut bağlantıların bu sürecin temelini oluşturduğunu belirtti.

Bölgesel entegrasyon ve Türk dünyasına bağlantı:

Bayraktar ayrıca, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan projesinin Kazakistan ve Özbekistan ile imzalanan antlaşmalarla birleştirildiğinde tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak bir yapıya dönüşebileceğini söyledi. Bu vizyon, enerji altyapısı üzerinden bölgesel entegrasyonu ve kolektif enerji güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bayraktar, iş birliklerinin hem gaz hem de elektrik alanında yeni projelerle derinleşeceğine olan inancını tekrarlayarak, mevcut altyapıların en üst düzeyde kullanılmasının ve yeni enterkoneksiyon projeleriyle bölgenin enerji potansiyelinin genişletilmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'lı mevkidaşı Perviz Şahbazov ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Avrupa'nın arz güvenliği için şu anda Türkiye, Azerbaycan ile birlikte çok önemli bir rol oynuyor" dedi.