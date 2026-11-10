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Artvin'de dev Atatürk heykeli önünde 10 kasım töreni

Artvin'de 10 Kasım'da vatandaşlar dünyanın en büyük Atatürk heykeli önünde saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu; 60 metre direkte bayrak yarıya indirildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Artvin'de dev Atatürk heykeli önünde 10 kasım töreni

Artvin'de 10 Kasım anması

Artvin'de vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde dünyanın en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu alanda toplandı. Ziyaretçiler, anma amacıyla heykel çevresinde bir araya geldi.

Anma anı:

10 Kasım sabahı saat 09.05'te toplanan katılımcılar, protokolün ya da özel konuşmaların olmadığı sade bir törenle saygı duruşunda bulundu. Anma sırasında alanda derin bir sessizlik hakim oldu ve katılımcılar Atatürk'ü andı.

Heykel ve bayrak:

Artvin'deki heykel 22 metre yüksekliğe ve 60 ton ağırlığa sahip olarak dikkat çekiyor. Heykelin yakınındaki direkte dalgalanan Türk bayrağı ise anma nedeniyle 60 metre yüksekliğindeki direkte yarıya indirildi.

Tören, vatandaşların heykeli ziyaret edip anma etkinliğine katılmasıyla sona erdi.

ARTVİN’DE VATANDAŞLAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜNDE DÜNYANIN EN BÜYÜK...

ARTVİN’DE VATANDAŞLAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜNDE DÜNYANIN EN BÜYÜK ATATÜRK HEYKELİNİ ZİYARET EDEREK SAAT 09.05’TE SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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