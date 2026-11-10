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Alaşehir’de yağmura rağmen Atatürk özlemle anıldı

Alaşehir'de 10 Kasım törenleri yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı; 09.05'te iki dakikalık saygı, çelenk sunumu ve İstiklal Marşı okundu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alaşehir’de yağmura rağmen Atatürk özlemle anıldı

Alaşehir'de anma töreni:

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda etkili olan yağmura rağmen çok sayıda kişi törene katıldı ve anma programı planlandığı şekilde gerçekleşti.

Törene katılanlar:

Törene Kaymakam Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Belediye Başkan Vekili Erdil Dağdelen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Yalı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

saygı, çelenk ve marş:

Tören, saat 09.05'te çalan sirenlerle başladı. Katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulunurken, arkasından İstiklal Marşı okundu ve Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Yağmur, anma ritüellerinin coşkusunu engellemedi; törene katılanlar hüzünlü ve saygılı bir atmosferde programı takip etti.

programın ikinci bölümü:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninin tamamlanmasının ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nın ikinci bölümü, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Salon programında konuşmalar ve anma etkinlikleriyle anma töreni sürdürüldü.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI. CUMHURİYET VE DEMOKRASİ MEYDANI’NDA YAĞMUR ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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