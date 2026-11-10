Belçika Malinois'in fındık tutkusu bahçede şaşırtıyor

bahçede edinilen alışkanlıklar:

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, Eyüp Kumaşoğlu'nun yetiştirdiği Belçika Malinois cinsi köpeğin sıra dışı beslenme alışkanlığı dikkat çekiyor. Bahçede yerde kalan fındıkları toplayarak kabuklarını kıran ve içini yiyen köpek, aynı zamanda kara üzüm tüketimiyle de çevresindekileri şaşırtıyor. Sahipleri, köpeğin yavruluğundan beri fındık bahçesinin içinde büyümesinin bu davranışın temel nedeni olduğunu belirtiyor.

sahiplerinin gözlemleri:

Ev sahibi Eyüp Kumaşoğlu köpeği için, "Yavruluğundan beri burada, fındık bahçesinin içerisinde büyüdü. Cinsi Belçika Malinois. Çok akıllı bir köpek. Fındık bahçesinde büyüdüğü için de fındıkları insan gibi çıtır çıtır yiyor. Fındık da veriyoruz. Vermediğimiz zaman zaten kendisi bahçeye girip yerde kalan fındıkları, başak yapar gibi toplayıp çıtır çıtır yiyor. Biz de oralarda uğraşmasın diye bağlı olduğu zamanlarda mama niyetine fındık veriyoruz" diyerek alışkanlığın kökenini anlattı.

Eyüp Kumaşoğlu'nun eşi Elif Kumaşoğlu ise köpeğin farklı besinlere meraklı olduğunu vurgulayıp, "Bence de çok akıllı bir köpek. Hem kara üzüm hem de fındık yiyor" ifadelerini kullandı. Sahiplerinin anlatımına göre köpeğin fındığı kabuğundan çıkarıp tüketmesi, bahçe ortamında edindiği rutinlerin sonucu olarak görülüyor.

Çevredeki komşular ve ziyaretçiler, bu alışkanlığı ilginç buluyor; sahipler köpeğin bahçede daha az uğraşması için gerektiğinde fındık vererek davranışı yönlendirdiklerini belirtiyorlar. Gözlemler, hayvanın çevresel koşulların beslenme davranışlarını nasıl etkilediğine dair somut bir örnek sunuyor.

DÜZCE’DE FINDIK BAHÇESİNDE BÜYÜYEN BELÇİKA MALİNOİS CİNSİ KÖPEK FINDIK VE KARA ÜZÜM YEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.